Biträdande Projektledare
Vi söker en biträdande Projektledare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Projektingenjören ansvarar för att stödja planering, förberedelse och genomförande av berg- och anläggningsentreprenader inom ett komplext infrastrukturprojekt. Rollen innebär att arbeta nära projektledning och specialister samt hantera administrativa, tekniska och ekonomiska frågor. Fokus ligger på uppföljning, struktur, kvalitets- och riskarbete samt att säkerställa effektiv samordning mellan projektets olika aktörer.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Bistå projektledaren/projektchefen med att tillse att projektets kvalitets- och riskarbete genomförs enligt gällande riktlinjer.
Vid behov utveckla och implementera nya rutiner i verksamheten kopplat till verksamhetsstyrning och uppföljning
Stödja projektcontroller i framtagande och inrapportering av prognoser och rapporter för tid, ekonomi och risk
Administrera leverantörsfakturor
Följa upp och kvalitetssäkra projektets hantering av diarieförda ärenden
Vid behov stötta hållbarhetshandläggaren med uppföljning av hållbarhetsarbetet
Stödja projektets medarbetare och hjälpa till att skapa struktur i dokumenthantering
Bistå projektledare/projektchef och projekteringsledare i att styra och följa upp leverantörer och intressenter t.ex. planera, genomföra och dokumentera möten
Bistå projektledaren/projektchefen i den övergripande planeringen av projektets aktiviteter
Driva risk- och möjlighetsarbete inom delprojektet enligt gällande riktlinjer
Driva framtagande av beställarens kontrollprogram och bistå projektledaren med att följa upp arbetet under entreprenadens genomförande.
Vid behov medverka vid bygg- och ekonomimöten.
Medverka till att skapa bra relationer med leverantörer.
Medverka till att skapa bra relationer med externa intressenter (närboende, sakägare, allmänheten, etc)
Delta på interna möten och träffar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleexamen inom bygg och anläggning eller ekonomi.
Dokumenterad arbetserfarenhet av budget och prognosarbete, kvalitetsarbete och riskhantering i projekt (minst 1 st entreprenad).
Dokumenterad arbetserfarenhet som projektingenjör, eller likvärdig roll, inom bygg- och anläggningsprojekt (i minst 3 år).
Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 1 st entreprenad)
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Dokumenterad arbetserfarenhet som projektingenjör, eller likvärdig roll, inom bygg- och anläggningsprojekt med kontrakltssumma>200Mkr (i minst 2 år).
Dokumenterad arbetsefarenhet av motsvarande roll (projektingenjör) i en beställarorganisation för en entreprenad med kontraktssumma mer än 100 miljoner kronor.
Dokumenterad efarenhet av studier eller arbete internationellt med i huvudsak engelska som muntligt och skriftligt språk (minst 6 månader).
Personliga egenskaper
Driven
Engagerad
Pålitlig
Kommunikativ
Social
Samarbetsförmåga
Modig samt kan hantera arbete i en miljö där förutsättningarna förändras.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
