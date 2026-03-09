Biträdande överläkare till handsektionen
2026-03-09
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi undersöker, behandlar, opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar, skador och smärttillstånd i rörelseapparaten. Verksamheten är bred och omfattar både akut och planerad kirurgi. Verksamheten är inriktad på högspecialiserad vård inom handkirurgi samt trauma-, protes-, skuldra-, knä-, fot- och ryggkirurgi, samt en barnortopedisk enhet med både akut och elektiv verksamhet.
Inom sektionen för handkirurgi arbetar handkirurger, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och medicinska sekreterare tillsammans i team kring patienten. På vår moderna operationsavdelning utförs årligen cirka 2 000 handkirurgiska ingrepp, och vi har omkring 9 500 öppenvårdsbesök hos läkare.
Verksamhetens specialområden omfattar bland annat komplexa handskador, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar samt spasticitetsproblematik vid exempelvis CP och stroke. Inom sektionen bedrivs även klinisk och experimentell forskning i samarbete med internationella forskargrupper. Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare i handkirurgi, gärna med specialistkompetens även i ortopedi, och som har gedigen klinisk erfarenhet inom handkirurgi. Du har särskild kompetens inom handens och handledens sjukdomar och skador samt ett dokumenterat intresse för utveckling av kirurgiska metoder och behandlingsstrategier inom området.
Erfarenhet av kirurgi vid degenerativa tillstånd i hand och handled samt vid ligamentskador i handleden är mycket meriterande, liksom erfarenhet av proteskirurgi i finger, tumbas och handled.
Du förväntas bidra aktivt till verksamhetens utveckling och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med utveckling av kliniska rutiner, patientflöden eller remissbedömning inom mottagningsverksamhet. Vi värdesätter även erfarenhet av utbildnings- och fortbildningsinsatser samt ett engagemang i att dela kunskap och bidra till kompetensutveckling inom verksamheten.
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, ett professionellt och ansvarstagande förhållningssätt samt ett tydligt engagemang för verksamhetens utveckling. Du arbetar strukturerat och pragmatiskt, har god genomförandeförmåga och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat. Vi söker en person som fungerar väl i team och som tar ansvar för både kliniskt arbete och utvecklingsfrågor inom verksamheten.
Vi erbjuder
jänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Jour kommer att ingå i tjänstgöringen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Caroline Sköld, 018-617 15 47?
Sektionschef: Mohammad Asif Aslam, 018-611 40 72
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
