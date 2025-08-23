Biträdande kolonialchef till dagligvaruhandeln
Personalkompetens I Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalkompetens I Sverige AB i Stockholm
Det är en stor modern exklusiv butik som ligger i Stockholms innerstad med ett hög omsättning mycket kunder samt många stamkunder som gillar butiken med den höga servicegrad vi ger till våra kära kunder och den trivsel som är bland alla medarbetare så blir det ett bra komplement. Du är en duktig ledare du kan kolonial du kan butiksekonomi inköp du gillar säljet du kanske jobbar idag i en mindre butik och vill axla upp till ett större ansvar du är en glad trevlig ordningsam stresstålig person som vill leverera samt får med dig medarbetarna att leverera en fräsch påfylld butik varje dag och du har MINST 3 ÅRS ERFARENHET av denna tjänst.Vi erbjuder en butik med goda framtidsutsikter för rätt person vi erbjuder också bra arbetstider och lön har du dessa kunskaper på kolonial då är du välkommen med din cv till oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: ks@kompetentpersonal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalkompetens i Sverige AB
(org.nr 556910-0190) Jobbnummer
9472645