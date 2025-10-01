Biträdande enhetschef till Ambulansen, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sollefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollefteå
2025-10-01
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sollefteå
, Kramfors
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Timrå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Ambulanssjukvården har ett länsövergripande uppdrag och består av fem ambulansstationer, tre satellitstationer i Region Västernorrlands regi samt tre ambulansstationer i privat regi. Verksamheten omfattar ca 200 anställda fördelat på fem regiondrivna enheter som leds av enhetschef och tre avtalsdrivna.
Verksamhetens ansvar omfattar prehospital vård som innebär bedömning och vård av akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar och med alla typer av sjukdomstillstånd och skador innan sjukhusvård. Ambulanssjukvården utför ungefär 36 000 uppdrag per år. Verksamheten har i sitt dagliga arbete viktiga gränssnitt och samarbeten med SOS Alarm, akutmottagningar, vårdavdelningar, primärvård, psykiatrisk vård, statlig och kommunal räddningstjänst, socialtjänst, kommunal vård och omsorg och polis.
Inom ambulanssjukvården i Sollefteå arbetar idag ett 40-tal specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor (ambulanssjukvårdare). Stationen bemannar idag tre ambulanser dygnet runt samt en sjuktransportresurs, som tillsammans utför ungefär 3600 uppdrag per år.
Vi utökar nu verksamheten med en helt ny roll som biträdande enhetschef, som tillsammans med vår ordinarie enhetschef ska planera, organisera och leda arbetet på enheten.
Som biträdande enhetschef är du direkt underställd enhetschefen. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Biträdande enhetschef till Ambulansen, SollefteåPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett chefsuppdrag med begränsat ledningsansvar där du bistår ordinarie enhetschef i ledningsarbete vad gäller verksamhet, ekonomi och personal. Som biträdande enhetschef är du ersättare vid ordinarie enhetschefs frånvaro och ingår i länsverksamhetens ledningsgrupp. Eftersom detta är en nyinrättad roll kommer uppdraget att utformas och utvecklas över tid i tätt samarbete med ordinarie enhetschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förbereda och leda möten
Uppföljning av mål inom verksamheten
Medverka i utvecklingsfrågor och driva förbättringsarbete
Introducera nyanställda
Tillsammans med enhetschef ansvara för schemaläggning
Planera bemanning och kompetensutveckling för enheten och medarbetarna
Attestant i personaladministrativa systemet Heroma
Fakturagranskare i ekonomisystemet Proceedo
Tillse att enhetens säkerhetsutrustning underhålls på ett tillfredsställande sätt och att gällande säkerhetsrutiner följs
Tillsammans med enhetschef och medarbetare kommer du att utforma enhetens arbetssätt, metoder och rutiner utifrån gällande lagstiftning
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan högskoleutbildning som vi sammantaget bedömer som likvärdig alternativt förvärvad arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten
Har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård
Har erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Flexibel
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Björn Olsson +4662019572 Jobbnummer
9535127