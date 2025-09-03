Biträdande enhetschef Högre studier
2025-09-03
Välkommen till Lidköping!
I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping.
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Område arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för arbetsmarknadsenheten inkl.
flyktingmottagning och KAA samt vuxenutbildning i Lidköpings kommun. Inom samverkan Campus Västra Skaraborg sker lärande för vuxna bosatta i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Vara kommuner. Lidköpings kommun är huvudman för denna samverkan som omfattar Komvux alla delar. Inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning bedrivs även utbildningar inom yrkeshögskolenivå och högskolenivå. Omkring 2 000 studerande på hel- eller deltid finns i verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu biträdande enhetschef för högre studier till Campus Västra Skaraborg inom området arbetsmarknad och vuxenutbildning. Som biträdande enhetschef kommer du på enheten främst arbeta operativt och i nära samarbete med enhetschef. Du kommer arbeta tillsammans med yrkesskickliga kollegor och ingå i områdets ledningsgrupp.
I uppdraget ingår ansvar för studerande, personal och kvalitetsarbete. Som biträdande enhetschef kommer du vara med och leda arbetet att verkställa målen i styrdokumenten och de kommunala besluten för verksamheten. Du är de studerandes självklara företrädare och du coachar dina medarbetare för att nå mål och goda resultat.
Du kommer tillsammans med enhetschef att ansvara för våra yrkeshögskoleutbildningar, decentraliserade högskoleutbildningar samt ett stort antal uppdragsutbildningar.
Vem är du?
Du ska ha erfarenhet av arbete med frågor som berör utbildning och pedagogik. Vidare har du utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du tidigare har haft tidigare ledaruppdrag och förståelse för hur verksamhet och ekonomi hänger ihop.
Då vuxenutbildningen till stor del är en regulator för arbetsmarknadspolitiken är det viktigt att du har förmåga att se utbildningar som verktyg för kompetensförsörjningen inom näringsliv och offentlig sektor.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Övrig information
Tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse.
