Bitr. rektor till Sörby förskoleområde
Gävle kommun, Sörby förskoleområde / Pedagogchefsjobb / Gävle Visa alla pedagogchefsjobb i Gävle
2025-11-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Sörby förskoleområde i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Sörby förskoleområde innefattas av stadsdelarna, Sörby, Hemlingby och Andersberg. Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och likvärdiga förskolor med hög kvalité. Området består av tio förskolor och över 800 inskrivna barn och cirka 180 medarbetare. Våra prioriterade målområden är flerspråkighet, digitalisering, lärande för hållbar utveckling, normer och värden och natur/teknik/entreprenörskap.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor blir du en viktig del av ledningsteamet och har ansvar för utbildningen på en del av förskolorna i området. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare, med fokus på barns lärande, trygghet och välmående.
I rollen ingår att planera, organisera, följa upp och utvärdera verksamheten utifrån förskolans styrdokument. Du har ansvar för barn-, medarbetare-, ekonomi- och utvecklingsfrågor samt för det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet.
Det kommer bl. annat att innebär att du:
* rekryterar personal
* genomför medarbetar- och lönesamtal
* driver det pedagogiska utvecklingsarbetet
* bidrar aktivt till ett nära och utvecklande ledarskap tillsammans med rektor och övriga i ledningsteamet
I förskoleområdets ledningsteam ingår rektor, fem biträdande rektorer, ledningsstöd/kvalitetsutvecklare, specialpedagog och skolassistent. Glädje och professionalitet är ledord när vi tillsammans utvecklar områdets verksamhet och det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Som chef får du stöd av kommunens stödfunktioner inom ekonomi, HR, juridik, kommunikation och IT. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling för att utveckla ett hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.Kvalifikationer
Formella krav:
* Du har pedagogisk universitets- eller högskoleexamen.
* Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och utvecklingsarbete inom förskolan.
* Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och annan relevant lagstiftning.
* Du har erfarenhet av arbetsledande befattning.
Meriterande:
* Du har genomgått rektorsutbildningen.
Personliga kompetenser
Du leder med tillit du ser helheten, anger riktningen och tydliggör målen och varför de är viktiga. Du delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling för att skapa motivation. Med ett närvarande ledarskap stödjer du dina medarbetare och bidrar till ett tryggt och inspirerande arbetsklimat.
Du kommunicerar tydligt och förtroendeingivande. Du kan förklara orsaker till beslut, underbygga argument med fakta och skapa en öppen dialog. Du ger, söker och tar konstruktiv feedback, och har lätt för att bygga goda relationer.
Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete du sätter upp tydliga mål, planerar i god tid, tar hänsyn till förändringar och använder resurser effektivt. Du följer upp och avslutar aktiviteter med fokus på resultat.
Du är samarbetsorienterad och prestigelös. Du anpassar dig till olika situationer, hittar gemensamma lösningar och bidrar till ett klimat där alla drar åt samma håll.
ÖVRIGT
Fackliga representanter;
* Christina Selhammer, Sveriges lärare. christina.selhammer@gavle.se
* Carina Lundberg, Kommunal. carina.lundberg@gavle.se
* Niklas Hedqvist, Sveriges Skolledare. niklas.hedqvist@gavle.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Sörby förskoleområde Kontakt
Rektor
Lotta Rönngren liselott.ronngren@gavle.se Jobbnummer
9600048