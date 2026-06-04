Biståndshandläggare SoL/LSS
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-06-04
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare inom SoL/LSS, hos oss får du vara med och bidra till att våra brukare får insatser beviljade på ett rättssäkert sätt. Vi arbetar kvalitetsmedvetet med den enskilde i fokus.
På vår enhet hanterar vi ansökningar inom lagområdena LSS och Socialtjänstlagen.
I ditt arbete hos oss kommer du att medverka i planering och samordning av insatser och få samverka med utförare och andra samarbetspartners.
Just nu pågår ett förändringsarbete för att underlätta för våra brukare att få rätt insatser i rätt tid och du som medarbetare kommer att delta i arbetet tillsammans med den egna enheten och övriga förvaltningenKvalifikationer
Du behöver ha:
• Socionomutbildning eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, socialrätt är ett krav.
• Goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
• God datorkunskap då höga krav ställs på kommunikation och dokumentation.
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning.
• Kunskap i verksamhetssystem Lifecare men även arbetssättet IBIC.
Som biståndshandläggare är du strukturerad, noggrann och har en god samarbetsförmåga då uppdraget innebär samarbete mellan olika myndigheter, utförare, brukare/anhöriga. Du har förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och har lätt för att fungera i team. Vi ser att du har en positiv inställning, är kreativ och flexibel.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Nilsson Jessica.Nilsson@karlskrona.se 0455 - 32 16 55 Jobbnummer
9946841