Biståndshandläggare SoL/LSS

Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona
2026-06-04


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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-04

Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare inom SoL/LSS, hos oss får du vara med och bidra till att våra brukare får insatser beviljade på ett rättssäkert sätt. Vi arbetar kvalitetsmedvetet med den enskilde i fokus.

På vår enhet hanterar vi ansökningar inom lagområdena LSS och Socialtjänstlagen.

I ditt arbete hos oss kommer du att medverka i planering och samordning av insatser och få samverka med utförare och andra samarbetspartners.

Just nu pågår ett förändringsarbete för att underlätta för våra brukare att få rätt insatser i rätt tid och du som medarbetare kommer att delta i arbetet tillsammans med den egna enheten och övriga förvaltningen

Kvalifikationer
Du behöver ha:

• Socionomutbildning eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, socialrätt är ett krav.

• Goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.

• God datorkunskap då höga krav ställs på kommunikation och dokumentation.

Meriterande om du har:

• Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning.

• Kunskap i verksamhetssystem Lifecare men även arbetssättet IBIC.

Som biståndshandläggare är du strukturerad, noggrann och har en god samarbetsförmåga då uppdraget innebär samarbete mellan olika myndigheter, utförare, brukare/anhöriga. Du har förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och har lätt för att fungera i team. Vi ser att du har en positiv inställning, är kreativ och flexibel.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.

I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325925".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Kommun (org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta)
371 83  KARLSKRONA

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Jessica Nilsson
Jessica.Nilsson@karlskrona.se
0455 - 32 16 55

Jobbnummer
9946841

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