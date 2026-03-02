Biståndshandläggare SoL/LSS
2026-03-02
Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Myndighet SoL/LSS nya kollegor. Som biståndshandläggare hos oss får du vara med och bidra till att våra brukare får insatser beviljade på ett rättssäkert sätt. Vi arbetar kvalitetsmedvetet med den enskilde individen i fokus.
På vår enhet hanterar vi ansökningar inom lagområdena LSS och Socialtjänstlagen. Vi är indelade i två team, team LSS barn/vuxna och team socialpsykiatri/hemtjänst. I ditt arbete hos oss kommer du att medverka i planering och samordning av insatser och få samverka med utförare och andra samarbetspartners. Till denna rekrytering söker vi biståndshandläggare till team LSS barn/vuxna.
Enheten Myndighet SoL/LSS tillhör avdelningen Gemensam myndighet, hälso- och sjukvård och administration. Just nu pågår ett förändringsarbete för att underlätta för våra brukare att få rätt insatser i rätt tid och du som medarbetare kommer att delta i arbetet tillsammans med den egna enheten och övriga förvaltningen.Kvalifikationer
Du behöver ha:
• Socionomutbildning eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, socialrätt är ett krav.
• Goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
• God datorkunskap då höga krav ställs på kommunikation och dokumentation.
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning.
• Kunskap i verksamhetssystem Lifecare men även arbetssättet IBIC.
Som biståndshandläggare är du strukturerad, noggrann och har en god samarbetsförmåga då uppdraget innebär samarbete mellan olika myndigheter, utförare, brukare/anhöriga. Du har förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och har lätt för att fungera i team. Vi ser att du har en positiv inställning, är kreativ och flexibel.
