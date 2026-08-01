Biståndshandläggare, funktionsstöd
Strängnäs kommun, Funktionsstöd / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2026-08-01
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Vill du ha ett arbete som gör skillnad på riktigt? Söker du en arbetsplats där du får arbeta självständigt samtidigt som du har stöd av kollegor och chef nära till hands? Hos oss blir du en del av en liten och sammansvetsad arbetsgrupp där vi hjälps åt, utvecklas tillsammans och arbetar för att ge människor det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Känns det som en arbetsplats där du skulle trivas? Då hoppas vi att du vill söka tjänsten hos oss!
På utredningsenheten inom funktionsstöd är vi tio kollegor som arbetar nära varandra. Det är en lagom stor grupp där du snabbt lär känna både kollegor och chef, och där det alltid finns någon att bolla frågor med.
Vi tycker att ett bra arbetsklimat är viktigt. Därför hjälps vi åt i vardagen, delar med oss av våra erfarenheter och stöttar varandra när arbetet är utmanande. Hos oss arbetar du självständigt, men du står aldrig ensam.
Samtidigt är vi inne i en spännande fas. Den nya socialtjänstlagen ger nya möjligheter att tänka nytt kring hur vi möter och stödjer invånarna. Därför värdesätter vi medarbetare som vill bidra med sina tankar och idéer kring hur vi kan utveckla verksamheten framåt.
Vi erbjuder också möjlighet till hybridarbete för att skapa flexibilitet och balans i vardagen.
Hos oss får du
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag.
• Arbeta nära kunniga och hjälpsamma kollegor i en liten arbetsgrupp.
• En chef och gruppledare som finns nära verksamheten och är tillgängliga i vardagen.
• Möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling.
• Goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
• Flexibilitet genom möjlighet till hybridarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatri har du en central roll i att skapa förutsättningar för människor att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Du kommer att:
• informera, vägleda och ta emot ansökningar
• utreda behov och fatta rättssäkra beslut enligt LSS och SoL
• planera, samordna och följa upp insatser
• möta människor i olika livssituationer ofta där ditt bemötande gör stor skillnad
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med kollegor och arbetsledning. Du har kontakt med den enskilde, anhöriga, företrädare och andra samarbetspartners, både inom och utanför kommunen. Hembesök ingår som en naturlig del av arbetet. Inom LSS är målgruppen både barn och vuxna och inom socialpsykiatri är målgruppen vuxna.
Du arbetar i Treserva och utifrån IBIC, och håller dig uppdaterad kring lagstiftning och rättspraxis som en del av ditt professionella ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har en akademisk examen som socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning, och som vill använda din kompetens för att göra skillnad.
Du har därtill:
• kunskaper i relevant lagstiftning och myndighetsutövning
• B-körkort
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god vana av att använda It som ett stöd i arbetet, tex officepaketet, teams och liknande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• myndighetsutövning inom LSS/socialpsykiatri
• kunskap/utbildning inom socialrätt
• IBIC, Treserva eller Cosmic Link
• arbete med målgruppen personer med funktionsnedsättning
• FUT eller välfärdsbrott
Som person är du
Engagerad, ansvarstagande och trygg i dig själv och din yrkesroll. Du har lätt för att skapa förtroende och möta människor med respekt och empati även i komplexa situationer.
Du trivs i en roll där du:
• hanterar flera processer samtidigt
• är flexibel och kan prioritera om vid behov
• arbetar självständigt men också bidrar aktivt i teamet
Välkommen med din ansökan
Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Vi tillämpar registerkontroll, vilket innebär att kandidat måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Urval och intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: tillträde snarast.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
För arbete med barn/ungdomar skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning. Detta gäller, from 15 juli 2026, även för alla tjänster hos Vuxenutbildningen.
Även arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll. För dessa tjänster innebär det att slutkandidater, för att vara aktuella för anställning i Strängnäs kommun, måste visa upp utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "234/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365)
Nygatan 10 (visa karta
)
645 80 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strängnäs kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Maria Andersson Maria.Andersson2@strangnas.se +4615229129 Jobbnummer
10017728