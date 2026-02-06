Biståndshandläggare
2026-02-06
Myndighetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen söker nu biståndshandläggare då vi har medarbetare som ska gå på föräldraledighet och som har valt att gå vidare till andra uppdrag inom förvaltningen. Tycker du om att arbeta med människor och har ansvarskänsla med kundens individuella behov i fokus, är det här ett uppdrag för dig!
Om arbetsplatsen
Vi är en stor handläggargrupp med hög kompetens och ett stort engagemang och vi befinner oss i vackra Maria Park.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare bedömer du kundens behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kommer att samverka med bland annat sjukhus, hemvård, korttidsplats, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Tillsammans arbetar ni för att skapa trygghet hos den enskilde och den enskildes anhöriga. Även samverkan med andra förvaltningar ingår i arbetet.
Tjänsterna vi behöver tillsätta nu är dels placerade i teamet som arbetar med SVU-processen och har huvudfokus på att arbeta med att planera personer från slutenvården och korttidsplats och dels i teamen som arbetar med personer som bor i ordinärt boende.Kvalifikationer
För att gå vidare i rekryteringsprocessen ska du ha:
• socionomexamen eller examen från annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• goda kunskaper i gällande lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Mina planer och SVU processen.
Vi ser gärna att du känner dig trygg i dokumentationssystemen Life Care och Procapita samt att arbeta utifrån IBIC, vana av att hantera Mina Planer, eller motsvarande samverkanssystem, och ha god kännedom om struktur och arbetssätt där.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Yrket som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och därför ställs det krav på en social förmåga. Du gillar att möta människor, har en positiv grundsyn och en god samarbetsförmåga. I mötet med kunderna och deras närstående är ett värdigt bemötande och ett varmt intresse för arbete med människor mycket viktigt.
Du kan hantera arbetssituationer med integritet och omdöme samt arbeta både självständigt och i team. Du behöver vara flexibel och ansvarskännande och ha en god förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendefullt sätt, såväl i tal som i skrift. Du är strukturerad och har god förmåga att hantera krav från omgivningen utan att tappa fokus på uppdraget.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Månadslönen för tjänsterna är omkring 34 500 - 38 000. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månadslön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens. Löpande urval sker.
En tillsvidaretjänst och ett vikariat från 2026-05-01 och ca nio månader framåt, med möjlighet till förlängning.
Sista dag att ansöka är 2026 02 26
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
