Biståndshandläggare
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-02-03
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Myndighetskontoret är den del av Äldreförvaltningens samlade verksamhet som utför myndighetsutövning utifrån socialtjänstlag och lag om bostadsanpassning. Vi ansvarar för biståndsbedömning till kommuninvånare över 65 år, fattar beslut om bostadsanpassning samt ansvarar för utredning och avgiftshandläggning. I och med den nya socialtjänstlagen stärks fokus på förebyggande arbete, tillgänglighet, delaktighet och en mer personcentrerad socialtjänst. Detta innebär att verksamheten kontinuerligt behöver utveckla arbetssätt, samverkan och kompetens för att möta framtida behov och lagstiftningens intentioner.
Att arbeta som biståndshandläggare på Myndighetskontoret innebär att du ansvarar för att utreda behov av bistånd, göra bedömningar och fatta beslut enligt socialtjänstlagen på delegation för personer över 65 år. I uppdraget som biståndshandläggare ingår även att medverka i planering och samordning av insatser samt samverka både internt och externt med utförare och andra samarbetspartners. Arbetet och dokumentationen sker bland annat i verksamhetssystemen Life Care och LINK. Vi utgår från IBIC-modellen i våra bedömningar. Arbetet är inriktat mot kvalitet, rättssäkerhet och utveckling, med brukaren i fokus, samt ett kontinuerligt arbete med att anpassa verksamheten utifrån den nya socialtjänstlagens krav och framtidens välfärdsutmaningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning till Socionom. Erfarenhet av arbete med inriktning mot äldreomsorg är önskvärt. Uppdraget som biståndshandläggare kräver goda kunskaper gällande lagstiftning och tillämpning inom socialtjänstens område (SoL), kunskaper och erfarenhet av LSS lagstiftning är meriterande.
Då uppdraget kräver ett väl fungerande samarbete mellan olika myndigheter, utförare och brukare/anhöriga behöver du som person ha god samarbetsförmåga och vara strukturerad. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt men även ha lätt för att fungera i team. Vi ser att du är kreativ, flexibel och positivt inställd till att bidra till utveckling av nya arbetsformer utifrån nya krav och aktuell forskning.
Som handläggare behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt god datorkunskap då höga krav ställs på kommunikation och dokumentation.
ÖVRIGT
Tillsvidare tjänst med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Karlskrona kommun arbetar med Heltid som norm och erbjuder därför 100 % i sysselsättningsgrad.
För att komma i fråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete på HVB-hem och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
I Karlskrona kommun har vi rökfri arbetstid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. fortlöpande under ansökningstiden.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 24 februari 2026. Vänligen ange löneanspråk i ansökan.
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Bella Xhemajli bella.xhemajli@karlskrona.se 0455-303434 Jobbnummer
9721152