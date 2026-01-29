Biståndshandläggare
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!

Letar du efter ett spännande och varierande arbete där du får möjligheten att vara med och göra skillnad?
Letar du efter ett spännande och varierande arbete där du får möjligheten att vara med och göra skillnad? Individ- och familjeomsorgen (IFO), där biståndsgruppen är placerad är en del av socialförvaltningen i Malung-Sälens kommun, vi arbetar evidensbaserat och har alltid klienten i fokus. Hos oss arbetar 31 engagerade medarbetare och nu söker vi en vikarierande kollega för tjänsten som biståndshandläggare.
Som biståndshandläggare inom vård och omsorg, främst äldreomsorgen, arbetar du på ett rättssäkert sätt med utredning, beslut samt uppföljning avseende behov och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kommer att arbeta som biståndshandläggare med utredning, beslut samt uppföljning avseende behov och insatser.
Du kommer arbeta som en viktig länk mellan våra invånare som har behov av hjälp samt stöd i vardagen och vår övriga Socialförvaltning då du verkställer politiska beslut och kommunicerar våra uppdrag.
Som handläggare ansvarar du för att möten med brukare och anhöriga håller en god kvalitet samt att samverkan med både interna och externa aktörer leder framåt. Du kommer arbeta enskilt i många ärenden men är en del av en arbetsgrupp där dialog och samråd med dina närmaste kollegor och arbetsledare är en naturlig del av det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Exempelvis utbildad socionom, social omsorgsexamen, juridisk utbildning eller annan utbildning arbetsgivaren anser likvärdig och värdefull.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL riktat mot vård och omsorg samt kunskap om organisationen är meriterande. Du har kunskaper om gällande lagstiftning och dokumentation, samt god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Rättssäkerhet och god kvalitet är en självklarhet för dig.
För att bli framgångsrik i arbetet krävs det att du är stabil och trygg i dig själv. Du har en hög grad av flexibilitet, kan hantera en stor variation av ärenden och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du är empatisk och tydlig i mötet med brukare samt har god förmåga att samarbeta med dina kollegor. Genom gott omdöme driver du ditt arbete strukturerat och självständigt.
Erfarenhet av Treserva är meriterande.
B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi rekryterar löpande så tveka inte med din ansökan redan idag!
