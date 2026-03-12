Biståndshandläggare -semestervikariat
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Karlskrona kommuns äldreförvaltning söker dig som vill ha ett roligt och givande sommarjobb där du får chansen att göra skillnad för andra. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och skapa erfarenheter som du kommer ha nytta av i framtiden!
Som biståndshandläggare inom äldreförvaltningen arbetar du på vårt myndighetskontor och ansvarar för att utreda behov av bistånd, göra bedömningar och fatta beslut enligt socialtjänstlagen för personer som är 65 år eller äldre. Du kommer att medverka i planering och samordning av insatser och få samverka med utförare och andra samarbetspartners. Arbetet är inriktat mot kvalité och rättssäkerhet med den enskilde individen i fokus.
Arbetet är självständigt men du kommer ingå i ett team av biståndshandläggare och ha närhet till dina kollegor. En stor del av vårt arbete innebär samverkan med andra och det är därför av stor vikt att du är strukturerad och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetet och dokumentation sker bland annat i verksamhetssystemen Life Care och LINK. Vi utgår ifrån IBIC modellen i våra bedömningar. Arbetet är inriktat mot kvalité och rättssäkerhet med den enskilde individen i fokus.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som biståndshandläggare behöver du en påbörjad eller avslutad socionomutbildning. Du behöver ha kunskaper inom socialtjänstlagen och ha goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
För att komma ifråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Ersättning
