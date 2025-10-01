Biståndsbedömare till Hemplaneringsteamet
Vi söker nu en biståndsbedömare till vårt Hemplaneringsteam!
I Hemplaneringsteamet samarbetar biståndsbedömare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att säkerställa bästa möjliga vård och omsorg för våra omsorgstagare.
Hemplaneringsteamets ansvarar för att koordinera och planera för omsorgstagare som är inskrivna inom slutenvården och har behov av kommunala insatser i samband med utskrivning från slutenvården.
För att trivas i Hemplaneringsteamet behöver du ha en helhetssyn, vara väl insatt i Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag samt vara öppen för samarbete över professionsgränserna, för att hitta de bästa lösningarna för omsorgstagarna.Dina arbetsuppgifter
Som biståndsbedömare i Hemplaneringsteamet är dina arbetsuppgifter att, tillsammans med övriga professioner i teamet, koordinera och planera insatser för våra omsorgstagare i samband med utskrivning från slutenvården. Uppdraget innebär att du enligt Socialtjänstlagen utreder, bedömer och beslutar samt säkerställer en likvärdig och rättssäker handläggning med fokus på omsorgstagarens inflytande och delaktighet.
Du har en tät samverkan med interna och externa samarbetspartners såsom kollegor i Hemplaneringsteamet och på Biståndskontoret, utförarverksamheterna inom egenregi och privat regi, legitimerad personal, Region Värmland och Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.
Arbetet innebär snabba processer där arbetet börjar när omsorgstagaren skrivs in i slutenvården, med målet att säkerställa en trygg och säker hemgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Du har goda kunskaper gällande lagstiftning i Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Du har erfarenhet av biståndsbedömning och känner dig trygg i myndighetsutövningen. Erfarenhet av utskrivningsplanering från slutenvården är meriterande.
För uppdraget är det viktigt att du är trygg i dig själv och har ett professionellt förhållningssätt. Du har lätt att hantera information som inkommer från omsorgstagare och dess närstående, kollegor i teamet, utförarverksamheten och slutenvården. Du har en fallenhet för att utifrån inkommen information fatta snabba beslut grundande på omsorgstagarens situation och behov. Du har lätt för att samarbeta i team och förmåga att lyssna aktivt. Vi ser vidare att du är en person som har lätt för att knyta kontakter med andra människor och skapa förtroende samt upprätthålla goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
