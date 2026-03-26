Biografvaktmästare
2026-03-26
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-03-26Beskrivning
Gillar du film och teknik? Trivs med att möta publik i alla åldrar? Då är du kanske vår nya biografmaskinist!
Saga är en biograf från 1920-talet med mysig atmosfär och den senaste digitala tekniska utrustningen.
Hos oss arbetar ett litet team som tillsammans hjälps åt att skapa minnesvärda biografupplevelser för vår publik i alla åldrar. Sedan en tid tillbaka visar vi också Live-streamad opera från Metropolitan I New York. Idag har vi biovisningar varje lördag och söndag samt vissa fredagar när det är större premiärer. På skolloven har vi bio flera dagar i veckan.
Sagabion erbjuder också möjligheter till konferens samt enklare teater- och musikföreställningar.Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och sköta filmvisning samt förbereda teknik inför konferenser.
• Välkomna publik.
• Sköta kiosk- och biljettförsäljning.
• Efterarbete som t.ex städning och återställande av lokal.
• Låsa och larma.Kvalifikationer
Nu söker vi förstärkning till vår bio. Vi söker dig som har någon form av kassavana och/eller erfarenhet av personlig service. Ett plus om du är bra på datateknik. Vi ser att du är strukturerad, lösningsorienterad och initiativtagande.Anställningsvillkor
Timanställning
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Arbetsplats
Kulturförvaltningen, Biblioteket Kontakt
Ulf Berglund 0533-681508 Jobbnummer
