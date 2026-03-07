Bilvårdstekniker - Biltvätt i Norrköping

Wilmel AB / Servicepersonaljobb / Norrköping
2026-03-07


Publiceringsdatum
2026-03-07

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad bilvårdstekniker till vår biltvätt. I rollen arbetar du med rengöring och vård av personbilar och andra fordon. Arbetet innebär både invändig och utvändig tvätt samt enklare bilvård för att säkerställa att kundernas fordon lämnar anläggningen i bästa möjliga skick.

Dina arbetsuppgifter
Utvändig tvätt av fordon
Invändig rengöring (dammsugning, avtorkning, fönsterputs m.m.)
Polering och enklare bilvård
Hantering av tvättutrustning och rengöringsmedel
Kundbemötande och service
Säkerställa att arbetsplatsen hålls ren och organiserad

Kvalifikationer
Erfarenhet av biltvätt eller bilvård är meriterande men inget krav
Noggrann, ansvarsfull och effektiv i ditt arbete
God fysisk förmåga då arbetet kan vara fysiskt krävande
Serviceinriktad och positiv inställning

Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med trevligt team
Introduktion och upplärning på plats
Möjlighet att utvecklas inom bilvård
Heltid/deltid enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: Muthanna@cerateq.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ingelsta".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wilmel AB (org.nr 556698-9504), http://cerateq.se
Malmgatan 21 (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

Arbetsplats
Cerateq Ingelsta - Norrköping

Jobbnummer
9783317

