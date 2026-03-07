Bilvårdstekniker - Biltvätt i Norrköping
2026-03-07
Publiceringsdatum2026-03-07Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad bilvårdstekniker till vår biltvätt. I rollen arbetar du med rengöring och vård av personbilar och andra fordon. Arbetet innebär både invändig och utvändig tvätt samt enklare bilvård för att säkerställa att kundernas fordon lämnar anläggningen i bästa möjliga skick.Dina arbetsuppgifter
Utvändig tvätt av fordon
Invändig rengöring (dammsugning, avtorkning, fönsterputs m.m.)
Polering och enklare bilvård
Hantering av tvättutrustning och rengöringsmedel
Kundbemötande och service
Säkerställa att arbetsplatsen hålls ren och organiseradKvalifikationer
Erfarenhet av biltvätt eller bilvård är meriterande men inget krav
Noggrann, ansvarsfull och effektiv i ditt arbete
God fysisk förmåga då arbetet kan vara fysiskt krävande
Serviceinriktad och positiv inställning
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med trevligt team
Introduktion och upplärning på plats
Möjlighet att utvecklas inom bilvård
Heltid/deltid enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: Muthanna@cerateq.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ingelsta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wilmel AB
(org.nr 556698-9504), http://cerateq.se
Malmgatan 21 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Cerateq Ingelsta - Norrköping Jobbnummer
9783317