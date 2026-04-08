Bilvårdsspecialist/Rekonditionerare
2026-04-08
Om Carmee
Att arbeta för Carmee innebär att du får chansen att vara med och förändra bilvårdsindustrin från grunden. Vår ambition är att förändra hur både konsument och företag ser på bilvård genom att digitalisera, professionalisera och göra bilvårdstjänster mer transparenta. Hos oss får du arbeta i en dynamisk och social miljö där du får möjlighet att både utvecklas och växa med företaget.
Jobbet
Vi söker nu efter medarbetare som kan hjälpa till att utföra våra bilvårdstjänster. Vi erbjuder initialt timanställning (ca 40h/vecka) med möjlighet till tillsvidareanställning på sikt. Som Bilvårdsspecialist på Carmee arbetar du i huvudsak med att utföra våra olika bilvårdstjänster, vilket innebär att du kommer ha direkt kundkontakt och bör alltid sträva efter att göra kunden nöjd. Du kommer framför allt utföra olika typer av bilvårdstjänster. Arbetet sker dagtid och både inom- & utomhus.
Utöver våra bilvårdstjänster kommer du få möjlighet att arbeta i ett litet men snabbt växande bolag där du också kommer kunna bidra till att förbättra verksamheten. Det kommer finnas stora utvecklingsmöjligheter då du också kommer få delta och utföra andra arbetsuppgifter som vi behöver hjälp med för att fortsätta växa och utveckla företaget.
Fokusområden:
Kundfokus: Hos Carmee är kundfokus centralt. Du har som bilvårdsspecialist direkt kontakt med våra kunder och du ska få energi av ge kunden en positiv upplevelse.
Noggrannhet: Du ska vara noggrann som person och ha ett öga för detaljer. Du ska alltid sträva efter att utföra varje bilvårdstjänst med perfektion.
Ambitiös: Du ska vara driven som person och alltid sträva efter att förbättra Carmees erbjudande samt bidra med nya idéer. Du förväntas arbeta proaktivt och nytänkande för att bidra till utveckling av organisationen.
Vad vi söker:
Du ska ha B-körkort (manuellt)
Du är intresserad av att arbeta i ett litet bolag där tempot är högt
Du bör ha erfarenhet av att arbeta inom service och ska kunna hantera kommunikation med kunder på ett professionellt sätt
Meriterande:
Du har ett intresse för bilar och bilvård
Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom bilvård
Tycker du att rollen verkar spännande och vill höra mer? Skicka gärna in några få rader om dig själv samt ditt CV så kontaktar vi dig snarast.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@carmee.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carmee AB
(org.nr 559318-1646), https://carmee.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
IT & Support
Emil Holmstedt emil@carmee.se 0700209580 Jobbnummer
9843359