Bilvårdare till Faro Transport AB
Faro Transport AB / Servicepersonaljobb / Göteborg
2026-01-23
Faro Transport AB är ett taxiåkeri i Göteborg, som utför persontransporter på uppdrag av Taxi Göteborg.
Nu söker vi en bilvårdare då vi har flera bilar som dagligen behöver vårdas. Arbetsuppgifterna består av vård av bolagets taxibilar, såsom tvätt, rekond, tankning, service och enklare reparationer.
Vi söker dig som är strukturerad, stresstålig och noggrann. Att du har tidigare erfarenhet från liknande arbeten är ett krav.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ozze_sahin@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559135-9889)
Önskevädersgatan 51 Lgh 1603
)
418 35 GÖTEBORG
