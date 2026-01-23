Bilvårdare till Faro Transport AB

Faro Transport AB är ett taxiåkeri i Göteborg, som utför persontransporter på uppdrag av Taxi Göteborg.
Nu söker vi en bilvårdare då vi har flera bilar som dagligen behöver vårdas. Arbetsuppgifterna består av vård av bolagets taxibilar, såsom tvätt, rekond, tankning, service och enklare reparationer.
Vi söker dig som är strukturerad, stresstålig och noggrann. Att du har tidigare erfarenhet från liknande arbeten är ett krav.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ozze_sahin@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Faro Transport AB (org.nr 559135-9889)
Önskevädersgatan 51 Lgh 1603 (visa karta)
418 35  GÖTEBORG

Jobbnummer
