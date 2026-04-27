Bilvårdare Sökes Till Qcar.se
2026-04-27
Är du noggrann, serviceinriktad och har ett öga för detaljer? Vill du arbeta med bilar i en växande verksamhet? Då kan du vara den vi söker!

Om företaget
QCAR.SE är ett företag som specialiserar sig på professionell bilvård. Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet och strävar alltid efter att ge våra kunder det lilla extra.Om tjänsten
Vi söker nu en bilvårdare till vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Tvätt och rekonditionering av fordon
Invändig och utvändig rengöring
Polering och enklare lackbehandling
Kundkontakt och service
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har ett intresse för bilar och bilvård
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom bilvård
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@qcar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q Car Care & Tire Service AB
(org.nr 559366-3890), http://www.qcar.se
Bäcktuvevägen 6 (visa karta
)
417 49 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yasin Moshfeq info@qcar.se 031555317 Jobbnummer
