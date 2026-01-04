Bilvårdare / Rekondare
2026-01-04
Du kommer att arbeta hos oss i på Stigs Center samt ev. på andra anläggningar
KRAV är att du har erfarenhet inom bil/båtvård och kan utföra handtvätt, rekond/polering och erfarenhet inom polering/ vaxning, lackskydds behandling. Du skall vara noggrann, stresstålige, effektiv och organiserad då arbetsdagen kan bli hektiskt ibland.
Du måste ha erfarenhet av arbetet och körkort.
Arbetet är heltid dagtid men kan bli förskjuten arbetstid i enstaka fall.
I din roll som rekondare/bilvårdare kommer du att arbeta med att tvätta/rekonda kundernas bilar. Under arbetet krävs det att du som person är stresstålig och kan arbeta med en noggrannhet och kvalitets medvetenhet. Du kommer erbjudas upplärning vid ett par dagar innan den höga arbetsbelastningen drar igång.
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
