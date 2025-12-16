Bilvårdare / Biltvätt / Bilrekonditionerare
Är du passionerad om bilar och har erfarenhet inom bilvård och biltvätt? Då kan du vara den vi söker för att förstärka vårt team på Mattssons Auto Center! Vi är en väletablerad bilverkstad som prioriterar kvalitet och professionalism i allt vi gör, och nu söker vi en ny kollega som delar vår passion för bilar.
Dina Arbetsuppgifter:
Rengöring av bilar både in- och utsida.
Assistera på bilverkstadssidan vid behov.
Arbeta självständigt samt i grupp för att uppnå våra höga standarder för bilvård.
Vi söker dig Som:
Har tidigare erfarenhet av arbete med bilvård och biltvätt.
Besitter en genuin känsla för bilar och förståelse för bilens olika material.
Är stresstålig, noggrann, ordningsam, och organiserad.
Trivs i en arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Anställningsvillkor:
Heltidstjänst, måndag till fredag.
Krav på att vara berättigad till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.
På Mattssons Auto Center erbjuder vi en dynamisk arbetsplats där ditt arbete är av stor betydelse. Du blir en del av ett team som värdesätter kvalitet och samarbete, och där ditt bidrag hjälper oss att fortsätta leverera exceptionell service till våra kunder.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team? Skicka din ansökan till jobb@mattssonsbilservice.se
redan idag och berätta varför just du är rätt person för jobbet!
English
Are you passionate about cars and have experience in car care and car washing? Then you might be the one we're looking for to join our team at Mattssons Auto Center! We are a well-established car service center that prioritizes quality and professionalism in everything we do, and we're now looking for a new colleague who shares our passion for cars.
Your Responsibilities:
Cleaning cars inside and out.
Assisting on the car service side when needed.
Working independently and in a team to achieve our high standards of car care.
We Are Looking For Someone Who:
Has previous experience in car care and car washing.
Possesses a genuine feeling for cars and an understanding of the different materials in a car.
Is stress-resistant, meticulous, orderly, and organized.
Enjoys working in an environment where no two days are the same.
Employment Conditions:
Full-time position, Monday to Friday.
Requirement to be eligible for employment support from the Employment Agency.
At Mattssons Auto Center, we offer a dynamic workplace where your work is highly valued. You'll be part of a team that values quality and collaboration, where your contribution helps us continue to deliver exceptional service to our customers.
Are you ready to take the next step in your career and become a part of our team? Send your application to jobb@mattssonsbilservice.se
today and tell us why you are the right person for the job!
