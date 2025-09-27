Bilvårdare

VästGlans AB / Servicepersonaljobb / Uddevalla
2025-09-27


Vi letar efter någon som kan hjälpa oss i vår "Rekond-firma.
Jobbet kan komma att bestå av allt möjligt beroende av vilka kunskaper Ni besitter.
Körkort är ett klart plus liksom datakunnig. Datakunnig eftersom vi i dagsläget knappt marknadsför och finns massor att hämta. Svenska i tal o skrift.
Hjälpa till med rekond vilket är det huvudsakliga. Om erfarenhet fr hjulbyten BRA! Kundkontakt mm mm mm.
Den person man el kvinna som fungerar har garanterat fast arbete.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: Nok-1973@live.com

Arbetsgivare
VästGlans AB (org.nr 559377-4861)

Arbetsplats
Staket Proffsen SydOst AB

Jobbnummer
9529712

