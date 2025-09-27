Bilvårdare
VästGlans AB / Servicepersonaljobb / Uddevalla
2025-09-27
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VästGlans AB i Uddevalla
Vi letar efter någon som kan hjälpa oss i vår "Rekond-firma.
Jobbet kan komma att bestå av allt möjligt beroende av vilka kunskaper Ni besitter.
Körkort är ett klart plus liksom datakunnig. Datakunnig eftersom vi i dagsläget knappt marknadsför och finns massor att hämta. Svenska i tal o skrift.
Hjälpa till med rekond vilket är det huvudsakliga. Om erfarenhet fr hjulbyten BRA! Kundkontakt mm mm mm.
Den person man el kvinna som fungerar har garanterat fast arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: Nok-1973@live.com Arbetsgivare VästGlans AB
