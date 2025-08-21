Biluthyrare/Bilvårdare till Hertz i Mora
First Rent A Car AB / Butikssäljarjobb / Mora Visa alla butikssäljarjobb i Mora
2025-08-21
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Rent A Car AB i Mora
, Karlskoga
, Kristinehamn
, Karlstad
, Arboga
eller i hela Sverige
Välkommen till Hertz - bli vår nästa stjärna inom service!
Att det är människorna som skapar Hertz framgång är ingen hemlighet. Visst, bilarna är vår kärnverksamhet - men det är våra medarbetares engagemang, kompetens och omtanke som gör oss till det marknadsledande hyrbilsföretag vi är.
Vill du bli en del av ett familjärt företag där hållbara mobilitetslösningar, socialt ansvar och medmänsklighet står i centrum? Vill du också vara med på en spännande utvecklingsresa? Då är det här rätt roll för dig.
Till vår uthyrningsstation i Mora söker vi nu en driven, serviceinriktad och ansvarstagande Biluthyrare/Bilvårdare (CSR/Hiker) som vill bli vår nästa stjärna inom service!
Rollen är varierande och ditt huvuduppdrag är att ta hand om våra kunder och bilar- som båda två alltid står i fokus. Du kommer att ha en viktig roll i kundens helhetsupplevelse- från första kontakt och hämtning av bil tills returneringen - där ditt personliga bemötande är avgörande.
Du kommer att hjälpa kunder genom att ansvara för:
- Bokningar och förfrågningar från kunder via telefon, mejl eller över disk
- Hjälp och service i garage/parkering med eventuella frågor kring bilens funktioner
- Uthyrning av bilar och upprättande av hyresavtal
- Rengöring och färdigställande av bil efter hyra samt skadehantering
- Billeverans och daglig planering av stationens tillgängliga vagnpark
Är du vår nästa Biluthyrare/Bilvårdare?
För att trivas i denna roll tror vi att du har erfarenhet från serviceyrken, kanske inom transport, hotell, restaurang eller butik. Älskar och får energi av att möta och ge service till kunder, har ett högt ansvarstänk och är en doer!
Utöver service kännetecknas vår värdegrund av trygghet, glädje och respekt - ett synsätt som du delar med oss. Vi ser gärna att du är initiativtagande, modig och gillar ett högt tempo då ingen dag är den andra lik på våra uthyrningsstationer. På Hertz värderar och tror vi på gemenskapen i att uppnå ett mål tillsammans, och din laganda kommer att vara en viktig del av framgången.
Ett krav för tjänsten är B-körkort samt att du behärskar svenska och engelska väl, såväl i tal som skrift. Vidare tror vi att du också är lite en administrativ stjärna som har en fallenhet för att lära dig nya system.
Det här är Hertz
Hertz är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör. Vi har ett stort samhällsengagemang och vill göra gott på riktigt, varav vi bland annat stöttar flertalet organisationer runtom i landet (Red Locker, Maskrosbarn, Childhood & Röda Korset för att nämna några).
För oss är det viktigt att vår organisation ska återspegla samhället, våra kunder - och vi är övertygade om att mångfald på arbetsplatsen stärker konkurrenskraften samt ökar vår interna kollektiva kompetens. Hos oss kallas och är alla våra anställda Medansvariga med möjlighet att ta ansvar för och påverka både sin utveckling och i viss mån arbetssituation.
Förutom en spännande roll att utvecklas i samt härliga kollegor att arbeta tillsammans med erbjuder vi:
- En arbetsplats präglad av servicekultur
- Utvecklande ledarskap kännetecknat av respekt
- Stora möjligheter att påverka och utveckla vår kundupplevelse
- Snabbrörlig organisation med stora utvecklingsmöjligheter.
Vi arbetar aktivt med att internt utbilda dig som ny, och lägger stor vikt vid att du ska kunna utvecklas och växa i bolaget. Som anställd hos oss har du en rad förmåner så som Friskvårdsbidrag, Pension, Personalrabatt på hyrbil samt tillgång till förmånsportalen Benefits (Söderberg & Partners) för att nämna några delar.
Hertz är kopplade till Unionen samt Transports kollektivavtal.
För oss är flexibilitet gentemot våra kunder mycket viktig, arbetstiden vaierar mellan 07:00-16:00 veckans alla dagar. Vi hanterar löpande ansökningar och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Observera att bakgrundskontroller kan komma att göras på slutkandidater.
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden. Välkommen att bli en del av oss! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Rent A Car AB
(org.nr 556434-7820), http://www.hertz.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Rent A Car Aktiebolag Kontakt
Daniel Olsson, Area Manager daniel.olsson@hertz.se Jobbnummer
9468366