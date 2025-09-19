Biltransporter och Terminaltjänster
2025-09-19
Flexibla Biltransporter och Terminaltjänster: Bli en del av vårt team hos HMTA!
Är du på jakt efter ett spännande jobb med flexibla arbetsmöjligheter? Då har du kommit rätt! HMTA erbjuder omfattande biltransporttjänster över hela Sverige, och vi letar efter drivna individer som vill vara en del av vårt team.
Som en del av HMTA får du möjligheten att utföra olika uppgifter inom biltransport och terminaltjänster, inklusive hämtning och leverans av bilar för verkstadsbesök, hemkörning av leasing- och nyköpta bilar, specialtransporter och mycket mer. Dessutom erbjuder vi terminaltjänster såsom biltvätt, bilrekond, avdekalering, biltester och andra relaterade tjänster.
Varför välja HMTA?
Flexibla arbetsmöjligheter som passar din tidtabell.
Möjlighet att arbeta med olika typer av biltransporter och terminaltjänster.
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling.
Gör ditt nästa karriärsteg med HMTA och bli en del av vårt dedikerade team! Ansök nu genom att skicka ditt CV och personligt brev till
HMTA - Din partner för flexibla biltransporter och terminaltjänster över hela Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Ansökningar sker via e-post
E-post: mikael.karlsson@hmta.se Arbetsgivare Hmta AB
(org.nr 559253-4258), http://hmta.se
Symmetrivägen 23 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mikael Karlsson mikael.karlsson@hmta.se Jobbnummer
9516320