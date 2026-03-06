Biltestare - Strängnäs
2026-03-06
Vi söker nu en driven och engagerad biltestare hos en av våra kunder i Strängnäs. Rollen passar dig som har ett stort bilintresse, trivs med ett aktivt arbete och är bekväm med att arbeta utomhus i alla väder. Arbetet sker dagtid, måndag till fredag.
Du kommer att vara anställd hos Arena Personal och arbeta som konsult hos en av våra kunder i Strängnäs. För rätt person finns möjlighet till utveckling och ett långsiktigt uppdrag.
I rollen ansvarar du främst för att testköra, förflytta och parkera bilar. Arbetet kräver att du är en trygg bilförare med god körvana och förmåga att hantera olika typer av fordon på ett säkert och strukturerat sätt. Rollen är rörlig och fysiskt aktiv.
För att lyckas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, arbetsmotiverad och ansvarstagande. Du arbetar noggrant, följer rutiner och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Ett genuint bilintresse är en stor fördel.
Det är meriterande om du har en fordonsutbildning, men det är inget krav. Så ansöker du
