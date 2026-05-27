Bilsamordnare
Torsås kommun, Drift- och Serviceförvaltningen / Logistikjobb / Torsås Visa alla logistikjobb i Torsås
2026-05-27
, Mörbylånga
, Karlskrona
, Kalmar
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsås kommun, Drift- och Serviceförvaltningen i Torsås
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
Fordonssamordningen är den del av Drift- och serviceförvaltningen.
Vill du ha en varierad och ansvarstagande roll där du bidrar till att kommunens verksamheter fungerar smidigt i vardagen? Som bilsamordnare hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att kommunens fordon och släp är säkra, tillgängliga och väl underhållna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-27Arbetsuppgifter
Bilsamordningen ansvarar för hantering av fordon och släp för kommunens olika enheter. Verksamheten säkerställer att fordon och släp servas, repareras, underhålls, besiktigas och hålls i trafikdugligt skick.
Som bilsamordnare kommer du att:
* Transportera fordon mellan enheter, verkstäder och besiktning
* Boka tider för service, reparationer och besiktning
* Tvätta och underhålla fordonen
* Fungera som stöd vid frågor och problem kopplade till fordon
Vid behov kan du även komma att stötta andra verksamheter inom kommunen. Detta kan innebära att utföra arbetsuppgifter som normalt sett inte ingår i bilsamordningens ansvarsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som ha en fordonsteknisk utbildning med gymnasieexamen eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du ha god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Arbetet ställer krav på att du är flexibel och kan hantera oförutsedda situationer på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad, initiativtagande och förmåga att arbeta strukturerat och självständigt. Vidare är du ansvarstagande, driven och har god förmåga att prioritera och planera ditt arbete.
Vi ser även att du ha god datorvana och god digital förmåga.
B-körkort är ett krav.
För att trivas i rollen har du ett stort intresse för fordon och service samt ett tydligt fokus på problemlösning. Erfarenhet från fordonsbranschen är meriterande samt om du har erfarenhet av biltvätt och/eller rekonditionering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister innan anställning sker. Registerutdraget ska gälla för arbete inom skola eller förskola samt vård och omsorg. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås kommun
(org.nr 212000-0696)
Box 503 (visa karta
)
385 25 TORSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsås kommun, Drift- och Serviceförvaltningen Kontakt
Kommunal Emmaboda-Torsås emmabodatorsas.sydost@kommunal.se 010-4428459 Jobbnummer
9930949