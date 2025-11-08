Bilsäljare Kista

Aura Personal AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-11-08


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Driven Bilsäljare sökes till vår kund i Kista

Har du passion för bilar och en naturlig känsla för försäljning och kundbemötande? Trivs du i en målinriktad miljö där resultat uppskattas och där din insats gör skillnad varje dag? Då är du kanske vår nästa stjärnsäljare i Kista!

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Som bilsäljare hos vår kund blir du en viktig del av deras engagerade team och arbetar med försäljning av både nya och begagnade bilar. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kundkontakt till leverans - och strävar alltid efter att skapa långsiktiga kundrelationer.

Arbetsuppgifter
• Aktiv försäljning av nya och begagnade personbilar
• Ta emot kunder i hallen och hantera förfrågningar digitalt och via telefon
• Bygga relationer med både nya och befintliga kunder
• Hålla visningshallen i toppskick och uppdaterad med aktuella modeller
• Följa upp offerter, provkörningar och leveranser
• Samarbeta med verkstad, ekonomi och administration

Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och vill fortsätta utveckla dina kunskaper inom området tillsammans med ett engagerat team.

Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som bilförsäljare
• Intresse för bilar, teknik och fordonsbranschen
• Kunskaper i engelska eller andra språk

Vad vi erbjuder
• En väl etablerad arbetsplats i Kista med stark lokal förankring
• Tydliga karriärvägar och möjlighet till vidareutbildning
• Attraktiv lönemodell med grundlön + provision

Ersättning
Enbart provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "123".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Robin Montazeri
Robin.montazeri@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595385

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: