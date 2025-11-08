Bilsäljare Kista
2025-11-08
Driven Bilsäljare sökes till vår kund i Kista
Har du passion för bilar och en naturlig känsla för försäljning och kundbemötande? Trivs du i en målinriktad miljö där resultat uppskattas och där din insats gör skillnad varje dag? Då är du kanske vår nästa stjärnsäljare i Kista!Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Som bilsäljare hos vår kund blir du en viktig del av deras engagerade team och arbetar med försäljning av både nya och begagnade bilar. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kundkontakt till leverans - och strävar alltid efter att skapa långsiktiga kundrelationer.Arbetsuppgifter
• Aktiv försäljning av nya och begagnade personbilar
• Ta emot kunder i hallen och hantera förfrågningar digitalt och via telefon
• Bygga relationer med både nya och befintliga kunder
• Hålla visningshallen i toppskick och uppdaterad med aktuella modeller
• Följa upp offerter, provkörningar och leveranser
• Samarbeta med verkstad, ekonomi och administration
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och vill fortsätta utveckla dina kunskaper inom området tillsammans med ett engagerat team.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som bilförsäljare
• Intresse för bilar, teknik och fordonsbranschen
• Kunskaper i engelska eller andra språk
Vad vi erbjuder
• En väl etablerad arbetsplats i Kista med stark lokal förankring
• Tydliga karriärvägar och möjlighet till vidareutbildning
• Attraktiv lönemodell med grundlön + provision Ersättning
Enbart provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robin Montazeri Robin.montazeri@aurapersonal.se Jobbnummer
9595385