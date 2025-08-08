Bilrekonditionerare
Är du en självgående och positiv person med kunskap om rekonditionering? Då kan du vara en av de tre vi söker som nya rekondare till Bilia BMW & Mini i Stockholm. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utvändig rekonditionering - tvätt, polering, vaxning, lackförsegling och tvätt av motorrum
Invändig rekonditionering - tvätt av instrumentpanel, dörrsidor och övrig inredning, dammsugning och fönsterputs
Klädseltvätt
Vad vi önskar av dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet från rekonditionering. Du behärskar även svenska flytande i både tal och skrift. Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Då detta är en tjänst som innefattar kundkontakt är det bra att du har en förståelse för kundens behov och önskemål.
B-körkort och datorvana är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Bilia BMW & Mini i Stockholm, Nacka. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
TF Verkstadschef
Gunnar Elfstrand gunnar.elfstrand@bilia.se 010 - 497 65 09 Jobbnummer
