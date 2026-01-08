Bilrangerare till Märsta

Om du har ett brinnande intresse för bilar och tycker om att arbeta praktiskt, i så fall kan du vara den vi söker. Vi rekryterar just nu för en av våra kunder inom fordonsbranschen som växer i rasande fart och behöver stärka upp sitt team.

Om tjänsten
I rollen som bilrangerare kommer du ansvara för att ta emot och förflytta bilar samt iordningställa bilarna för leverans. Arbetsuppgifter som kan förekomma är däckskifte, bilvård, transportera bilar och enklare administrativt arbete.

För att klara av rollen ser vi att du passar in på följande punkter:
• B-körkort
• Talar och skriver obehindrat på svenska.
• Ett starkt intresse för fordon.
• Erfarenhet av att arbete praktiskt.
Meriterande:
• Tillgång till egen bil. (kan vara svårt att ta sig dit kommunalt)
• Erfarenhet av liknande arbete.

Vad vi erbjuder
• Arbetstider mellan 8 - 17.
• Möjlighet till att utvecklas och växa tillsammans med företaget.
• En marknadsmässig lön.
• En arbetsplats med härliga kollegor.

Passa på att skicka in din ansökan så fort som möjligt så tillsättning av tjänsten sker löpandes. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att kunna bli den som hjälper dig till ditt nästa jobb.

