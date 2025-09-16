Bilrangerare
2025-09-16
Om Carla
Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. På Carla är innovation och kundnöjdhet kärnan i vår verksamhet. Vi är i en expansiv fas och söker nu en driven Bilrangerare för att stärka upp vårt team.
Om rollen
Är du en lagspelare som älskar ordning och struktur? Vi på Carla söker nu en ambitiös Bilrangerare som kommer att spela en central roll i att effektivisera våra parkeringsprocesser. Genom denna roll får du möjlighet att direkt bidra till att vi kan kvalitetssäkra bilar inför leverans. Som Bilrangerare bidrar du aktivt till ett effektivt flöde i produktionen och minimerar antalet dagar bilar spenderar i processen. Genom ditt arbete och samarbete med interna och externa partners, förstärker du därmed Carlas position på marknaden och blir en viktig del av Carlas framgång.
Ansvarsområden:
Skötsel av underhållsprogram för både Carla-bilar och fulfilment-enheter
Hantering och effektivisering av in- och outbound logistikprocesser, inklusive parkering av bilar på våra siter och externa parkeringsplatser
Koordinering av biltransporter och säkerställande av att alla bilar är korrekt laddade och utrustade innan förflyttning
Uppföljning och säkerställande att uppsatta rutiner följs
Optimera användningen av parkeringsytorna
Vi tror att rätt person:
Är ansvarstagande och har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Stark kommunikations- och samarbetsförmåga som är duktig på att hantera många bollar i luften under tidspress
B-körkort är ett krav och du ska vara bekväm med att använda dator och telefon som arbetsverktyg
Erfarenhet av arbete inom bilbranschen är fördelaktigt
Omfattning:
Vid behov
Arbetstider: Heltid vardagar kl 07-16
Plats: Kungsängen
När? Start omgående
Vad har vi att erbjuda dig?
Först och främst, så erbjuder vi en fantastisk möjlighet att ansluta till ett bolag som bygger en ny onlinemarknad, med starka värderingar, och en affärsmodell som ska vara hållbar på alla sätt. Utöver det så erbjuder vi:
En möjlighet att skapa din egen väg på ett relativt nystartat bolag, men med möjligheten att växa och lära från duktiga, och trevliga medarbetare
Möjligheten att jobba smartare, snarare än mer. Att få en balans i livet är en viktig del i att skapa resultat över en längre tid
En arbetsplats som på riktigt tror på mångfald. Vi har anställt, och fortsätter anställa helt oberoende av etnisk bakgrund, utbildning, erfarenhet, sexuell läggning, och allt annat som borde vara självklart 2024
Konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning
Nu när du kommit såhär långt...
