Bilmekaniker till verkstad
Malmö kommun / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-08-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Ref: 20261619
Vill du jobba i en verkstad där den ena dagen inte är den andra lik? Vill du bidra till att Malmö stads fordon och maskiner fungerar och kan utföra sina uppdrag – och samtidigt tydligt se ditt bidrag i stadens vardag? Då kan detta vara arbetsplatsen för dig!Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Vår verkstad utför reparationer och service av personbilar, gräsklippare, lastbilar, vinterfordon samt andra maskiner. Tjänsten är huvudsakligen inriktad mot arbete med personbilar, där fokus ligger på service, reparationer och felsökning.
Du kommer att ingå i ett team på nio mekaniker. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att ha kundkontakt med både interna och externa kunder. Som bilmekaniker hos oss utför du självständigt förekommande reparationer, underhåll, service och felsökning av främst personbilar, men även andra fordon och maskiner vid behov.
Vår målsättning är att alltid leverera arbete av god kvalitet för att skapa nöjda kunder.
Beredskapsarbete inom vinterverksamhet kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har fordonsteknisk utbildning alternativt annan gymnasieutbildning kompletterad med arbetslivserfarenhet inom området
har god allmän datorkunskap
kan tillgodogöra dig teknisk information i verkstadsprogram
har B-körkort för manuellt växlad bil
Tidigare erfarenhet är meriterande – vi värdesätter ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Du ska kunna arbeta självständigt samtidigt som du trivs i en grupp där man arbetar nära varandra. Du gillar att samarbeta och möta människor med olika bakgrund och erfarenheter. Du ska också kunna hålla tidplaner och följa arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.
Låter detta som en spännande tjänst? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Arbetsledare
Baskim Seremeti baskim.seremeti@malmo.se Jobbnummer
10017711