Bilmekaniker till Södertälje!
2026-02-24
Vi söker en skicklig och serviceinriktad servicetekniker/bilmekaniker till Södertälje för uppdrag hos vår kund. Här erbjuds en modern arbetsplats med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och långsiktig utveckling.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du att utföra felsökning, service och reparationer på person- och lätta transportbilar. Du ansvarar för att leverera arbeten av hög kvalitet, hålla god kommunikation med kundmottagning och dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet.
Felsökning och diagnostik av mekaniska och elektriska fel
Utföra service, underhåll och reparationer enligt tillverkarens rekommendationer
Byte av bromsar, hjullager, drivaxlar, fjädring och andra förekommande komponenter
Använda diagnosverktyg och läsa av felkoder samt programmera/uppdatera styrenheter vid behov
Dokumentera arbete, tidsåtgång och reservdelar i verkstadssystemet
Samarbeta med kundmottagning för att säkerställa god kundupplevelse och tydlig återkoppling
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en god arbetsmiljö
Kvalifikationer och vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i team och har en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och kund.
Yrkesutbildning inom fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete som bilmekaniker/servicetekniker
God förståelse för fordonsdiagnostik och elektroniska system
Erfarenhet av att arbeta i digitala verkstadssystem; vana vid dokumentation
B-körkort krävs
God kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande
Tjänsten är heltid med placering i Södertälje. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, skicka därför din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på kompetensförsörjning inom fordonsbranschen och erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Vi strävar efter att matcha rätt person till rätt roll och bidra till branschens utveckling.
Värderingar
Vi är personliga, engagerade och professionella i våra uppdrag. Vi tror på varje människas förmåga och vill skapa förutsättningar för både individers och företags utveckling.
