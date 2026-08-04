Bilmekaniker sökes till kund i Malmö
Jobteam Konsult R.L.H. AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-08-04
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Vi söker nu, för kunds räkning, en erfaren och engagerad bilmekaniker som vill bli en del av ett professionellt team. Är du noggrann, självgående och har ett stort intresse för fordonsmekanik? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som bilmekaniker kommer du att arbeta med service, felsökning, reparation och underhåll av personbilar. Du ansvarar för att utföra arbetet med hög kvalitet och säkerställa att varje fordon levereras enligt kundens förväntningar. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor.Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av personbilar.
Felsökning med hjälp av diagnosutrustning.
Reparation av motor, bromsar, styrning och fjädring.
Byte av slitagedelar och övriga mekaniska komponenter.
Dokumentation av utförda arbeten enligt företagets rutiner.
Vi söker dig som
Har upp till 10 års erfarenhet som bilmekaniker.
Har goda kunskaper inom felsökning, service och reparation.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande.
Kan arbeta självständigt och planera ditt arbete.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Har B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med flera bilmärken.
Kunskap inom fordonsdiagnostik och modern diagnosutrustning.
Vi erbjuder
• En trygg anställning hos ett väletablerat företag.
• Ett varierande och utvecklande arbete.
• Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
• Lön enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Skicka ditt CV och ett personligt brev till af@jobteamkonsult.se
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: af@jobteamkonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobteam Konsult R.l.h. AB
(org.nr 556974-7040)
Munkhättegatan 168 (visa karta
)
215 74 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobteam Konsult Jobbnummer
10021711