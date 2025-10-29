Bilmekaniker sökes omgående
2025-10-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Vi söker en bilmekaniker med stort intresse för bilar/motorer. Du ska ha erfarenhet av elektronisk felsökning och reparation av bilar, gamla som nya då vi arbetar med olika bilmärken och årsmodell. Du ska ha erfarenhet av att byta kamrem, växellåda och motor samt all service arbete.
Vår verkstad ligger i Järfälla trakten och startades 2016. Vi arbetar med alla bilmärken. Vi utför fullständig däckservice. Vi erbjuder ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Vi är ett företag med stor erfarenhet och trogen kundkrets.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det vi värdesätter är noggrannhet och god känsla för service.
Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter:
Telefon: 08 - 36 11 77 eller 070 - 797 01 97
E-postadress: info@gpsautoservice.se
Verkstadens adress: Saldovägen 5, 175 62 Järfälla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@gpsautoservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gps Auto Service AB
(org.nr 559057-0320), https://www.gpsautoservice.se/
Saldovägen 5 (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Arbetsplats
GPS Autoservice AB Jobbnummer
9580617