Bilmekaniker/husbilsmekaniker

Wbil Norrtälje AB / Maskinreparatörsjobb / Norrtälje
2026-05-06


Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Värmdö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wbil Norrtälje AB i Norrtälje

Bilmekaniker sökes - Personbilar & husbilar

Vi söker en bilmekaniker till vår verkstad. Hos oss jobbar vi med alla bilmärken och även husbilar - inget jobb är för litet eller för stort.

Publiceringsdatum
2026-05-06

Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Arbeten på husbilar
Däckservice och hjulinställning
Felsökning och diagnostik
Allmänt verkstadsarbete

Vi söker dig som:

Har erfarenhet som bilmekaniker
Är självgående och ansvarstagande
Har ett öga för kvalitet och noggrannhet
Klarar av varierande arbetsuppgifter
Har B-körkort, gärna även C- kort

Vi erbjuder:

Varierande arbetsdagar
Arbete med alla bilmärken
Stabil arbetsplats
Bra villkor för rätt person

Alla bilar är välkomna hos oss - och vi söker dig som gillar variation och tar stolthet i ditt arbete.

Skicka din ansökan till: censie@wbil.se
Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: Censie@wbil.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wbil Norrtälje AB (org.nr 559139-3979)
August Strindbergs Gata 15 (visa karta)
761 97  NORRTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Censie Wärn
censie@wbil.se
0709713033

Jobbnummer
9893708

Prenumerera på jobb från Wbil Norrtälje AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wbil Norrtälje AB: