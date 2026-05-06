Bilmekaniker/husbilsmekaniker
Bilmekaniker sökes - Personbilar & husbilar
Vi söker en bilmekaniker till vår verkstad. Hos oss jobbar vi med alla bilmärken och även husbilar - inget jobb är för litet eller för stort.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Arbeten på husbilar
Däckservice och hjulinställning
Felsökning och diagnostik
Allmänt verkstadsarbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker
Är självgående och ansvarstagande
Har ett öga för kvalitet och noggrannhet
Klarar av varierande arbetsuppgifter
Har B-körkort, gärna även C- kort
Vi erbjuder:
Varierande arbetsdagar
Arbete med alla bilmärken
Stabil arbetsplats
Bra villkor för rätt person
Alla bilar är välkomna hos oss - och vi söker dig som gillar variation och tar stolthet i ditt arbete.
Skicka din ansökan till: censie@wbil.se
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: Censie@wbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wbil Norrtälje AB
(org.nr 559139-3979)
August Strindbergs Gata 15 (visa karta
)
761 97 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Censie Wärn censie@wbil.se 0709713033 Jobbnummer
