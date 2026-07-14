Bilmekaniker
Skanstulls Bil & Däck Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-14
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Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbilar av alla bilmärken.
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet som klarar det mesta såsom kamremsbyte, växellådsbyte, hjulinställningar och kan göra felsökningar och har goda kunskaper inom bilelektronik. AC service är meriterande.
Vi servar och reparerar i princip alla bilmärken, nya som gamla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Mail
E-post: Info@skanstullsdack.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanstulls Bil & Däck Aktiebolag
(org.nr 556405-2271)
Flygfältsgatan 10 (visa karta
)
128 30 SKARPNÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skanstulls Bil & Däck AB Jobbnummer
10002917