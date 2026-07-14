Bilmekaniker

Skanstulls Bil & Däck Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-07-14


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Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbilar av alla bilmärken.
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet som klarar det mesta såsom kamremsbyte, växellådsbyte, hjulinställningar och kan göra felsökningar och har goda kunskaper inom bilelektronik. AC service är meriterande.
Vi servar och reparerar i princip alla bilmärken, nya som gamla.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Mail
E-post: Info@skanstullsdack.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skanstulls Bil & Däck Aktiebolag (org.nr 556405-2271)
Flygfältsgatan 10 (visa karta)
128 30  SKARPNÄCK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skanstulls Bil & Däck AB

Jobbnummer
10002917

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