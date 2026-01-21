AA Service AB är ett företag som är verksamt inom bil-service, reparation, och däckbyte. Kunderna är framförallt yrkestrafik inom taxi, men enstaka privata kunder förekommer också. Just nu söker vi en bilmekaniker som vill hjälpa oss med arbetet i verkstaden. Tjänsten som bilmekaniker på AA Service AB innebär arbeta med moderna bilar från årsmodell 2015 och nyare. De märken som du främst kommer arbeta med är Mercedes & Toyota. I arbetsuppgifterna ingår allt från service, reparationer och felsökningar till att byta däck.