bilmekaniker

AA Services Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Upplands Väsby
2026-01-21


AA Service AB är ett företag som är verksamt inom bil-service, reparation, och däckbyte.
Kunderna är framförallt yrkestrafik inom taxi, men enstaka privata kunder förekommer också.
Just nu söker vi en bilmekaniker som vill hjälpa oss med arbetet i verkstaden.
Tjänsten som bilmekaniker på AA Service AB innebär arbeta med moderna bilar från årsmodell 2015 och nyare. De märken som du främst kommer arbeta med är Mercedes & Toyota. I arbetsuppgifterna ingår allt från service, reparationer och felsökningar till att byta däck.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: aaservicesab5@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AA Services Sverige AB (org.nr 559427-2790)
Ardennergatan 54 (visa karta)
194 73  UPPLANDS VÄSBY

Kontakt
Nawaz Ali
aaservicesab5@gmail.com
0703638206

Jobbnummer
9697102

