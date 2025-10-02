Bilmekaniker
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Bilskadecenter AB i Göteborg
Göteborgs Bilskadecenter är centralt beläget på Malmsjögatan i Göteborg och är en av Göteborgs få fullskaliga bilskadeanläggningar. Detta innebär att vi har eget plåtslageri, lackeringsverkstad samt mekanisk- och plastreparationsavdelning.
Vi har funnits inom bilskadebranschen i över 50 år och har under dessa år jobbat med de flesta bilmärken. Idag är vi en allbilsverkstad med auktorisation på olika bilmärken såsom Fiat och Ford.
Vi arbetar i moderna miljövänliga lokaler där fordonens arbetsprocess kan följas kontinuerligt via digitala hjälpmedel vilket skapar optimerade arbetsflöden och god effektivitet.
Göteborgs Bilskadecenter kommer successivt att förändra sin interna organisation och genomgår för närvarande ett utvecklingsarbete i syfte att möta framtidens krav. Vi söker därför omgående en Bilmekaniker som vill vara en del av denna utveckling och som kan bidra med kunskap och ett positivt nytänkande.
Obs! Endast sökande med yrkeserfarenhet önskas!
• Erfarenhet av övriga arbetsuppgifter inom mekaniska reparationer.
• Datorvana
• Högvoltsutbildning (Elbilar)
Ni som söker bör ha flerårig erfarenhet av yrket, skall klara samtliga arbetsuppgifter inom yrket. Kunna arbeta självständigt samt ha sinne för ordning och reda. Kunna jobba efter Cabas kalkyl och digitalt planeringsprogram.
Behöver du dessutom boende? Vi kan i så fall eventuellt hjälpa till att förmedla detta.
Välkommen med en ansökan, via mail, till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: rune.andersson@magno.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "400-01". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Bilskadecenter AB
(org.nr 556678-3709)
Malmsjögatan 4 (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rune Andersson rune.andersson@magno.se 031-219912 Jobbnummer
9538036