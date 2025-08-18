Bilmekaniker
2025-08-18
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
Vill du skruva på bilar och ha kul samtidigt? Vi söker en bilmekaniker med humor och talang!
Är du en bilälskare som kan få motorer att spinna som en katt? Har du en passion för att fixa allt från gamla trotjänare till nyaste modellen? Då kan du vara den vi letar efter!
Vad vi erbjuder:
• En arbetsplats där vi skruvar och skrattar tillsammans.
• En chans att jobba med ett fantastiskt team som älskar att lösa problem (och ibland även våra egna).
• Obegränsad tillgång till kaffe och snacks - för att hålla energin uppe under långa arbetsdagar.
Vad vi söker:
• En mekaniker med erfarenhet och en bra dos av humor.
• Någon som kan hantera både verktyg och skämt med samma skicklighet.
• En lagspelare som inte bara fixar bilar utan också bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Bonuspoäng om du:
• Kan berätta en bra bilskämt.
• Har erfarenhet av att sjunga med i bilradio under arbetet.
• Kan göra en bilreparation i rekordfart (eller åtminstone låtsas att du kan).
Om du är redo att sätta fart på din karriär och göra en skillnad i vår verkstad, skicka in din ansökan nu! Vi ser fram emot att höra från dig - och kanske få dig att skratta!
Mvh Pitstop Bilservice
(den lilla mysiga bilverkstad ute på landet)
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: pitstop-bilservice@outlook.com Arbetsgivarens referens
