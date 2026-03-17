Billackerare till vår kund utanför Kristianstad
Boxflow Staffing Syd AB / Tunnplåtslagarjobb / Kristianstad Visa alla tunnplåtslagarjobb i Kristianstad
2026-03-17
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Kristianstad
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Olofström
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Du får möjlighet att arbeta med bilar från några av världens mest exklusiva märken, inklusive Koenigsegg. Du får arbeta i moderna arbetsmiljöer. Lokalerna är toppmoderna och utrustade med den senaste teknologin inom bilreparation och lackering. Hos vår kund är du inte bara en anställd, utan en del av en familj som stöttar varandra och strävar efter gemensamma mål, här får du möjligheten att utvecklas inom företaget.
Tjänsten är inhyrning 6 månader därefter möjligheter för fast anställning av kunden.
Arbetstiden är heltid, måndag-fredag från kl. 07:00-16:00
Arbetsuppgifter
Nu söker vi en person som är extremt noggrann, tillförlitlig och villig att arbeta med bland annat Koenigsegg. Du arbetar självständigt med mycket ansvar. Du vill förbereda bilarna inför lackering.
Profil & bakgrund
Du som söker får gärna ha arbetat med att förbereda och spackla bilar inför lackering, men det viktigaste är att du är extremt noggrann, tillförlitlig och verkligen är villig att arbeta.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7401182-1897841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Spannmålsgatan 7 (visa karta
)
291 32 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9802505