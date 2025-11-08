Billackerare till Uppsala
Aura Personal AB / Tunnplåtslagarjobb / Uppsala Visa alla tunnplåtslagarjobb i Uppsala
2025-11-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Bilmekaniker sökes till våran kund i Uppsala- Få nya möjligheter genom oss!
Just nu söker Aura Personal en erfaren billackerare till en av våra kunder inom fordonsbranschen. Tjänsten är på heltid med goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund.Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Som billackerare arbetar du med att förbereda, reparera och lackera fordon så att de återställs till nyskick. Du kommer att vara en viktig del av verkstadsteamet där högt tempo kombineras med noggrannhet och yrkesstolthet.Dina arbetsuppgifter
• Förarbete: spackling, slipning, maskering och grundmålning
• Färgblandning och lackering enligt färgkoder och tillverkarens anvisningar
• Lackering i sprutbox enligt kvalitetsstandard
• Efterkontroll av yta och finish
• Mindre plast- och karossreparationer kan förekomma
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning och några års erfarenhet av billackering
• Förstår lackeringsprocessens alla steg
• Har goda kunskaper inom förbehandling, färgmatchning och sprutmålning
• Har god dator- och systemvana, då du arbetar dagligen med olika system och dator som arbetsredskap
• Är noggrann med en känsla för detaljer
• Kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift
• Har manuellt B-körkort
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se Jobbnummer
9595433