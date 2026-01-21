Billackerare sökes Heltid
Härlanda Bilstation AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2026-01-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härlanda Bilstation AB i Göteborg
Billackerare sökes - Heltid
Vi söker en erfaren billackerare till vårt företag. Är du noggrann, ansvarstagande och brinner för fordonslackering? Då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av fordon inför lackering (slipning, spackling, maskering)
Lackering av personbilar och mindre fordon
Efterarbete och kvalitetskontroll
Samarbete med övriga verkstadsmedarbetareKvalifikationer
Erfarenhet av billackering
B-körkort (obligatoriskt)
God arbetsmoral och noggrannhet
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Yrkesutbildning inom billackering
Erfarenhet av sprutlackering
Kunskap om moderna lack- och färgsystem
Anställning:
Heltid
Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Lön enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Mail
E-post: harlandabilstation@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härlanda Bilstation AB
(org.nr 556584-4122)
Hildebrandsgatan 5 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9696702