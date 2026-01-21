Billackerare sökes Heltid

Härlanda Bilstation AB / Lackerarjobb / Göteborg
2026-01-21


Billackerare sökes - Heltid
Vi söker en erfaren billackerare till vårt företag. Är du noggrann, ansvarstagande och brinner för fordonslackering? Då kan detta vara jobbet för dig.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av fordon inför lackering (slipning, spackling, maskering)

Lackering av personbilar och mindre fordon

Efterarbete och kvalitetskontroll

Samarbete med övriga verkstadsmedarbetare

Kvalifikationer
Erfarenhet av billackering

B-körkort (obligatoriskt)

God arbetsmoral och noggrannhet

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Meriterande:
Yrkesutbildning inom billackering

Erfarenhet av sprutlackering

Kunskap om moderna lack- och färgsystem

Anställning:
Heltid

Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)

Lön enligt överenskommelse

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Mail
E-post: harlandabilstation@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Härlanda Bilstation AB (org.nr 556584-4122)
Hildebrandsgatan 5 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9696702

