Billackerare
S. J Group AB / Lackerarjobb / Håbo Visa alla lackerarjobb i Håbo
2026-01-28
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S. J Group AB i Håbo
, Järfälla
eller i hela Sverige
S.I. Grupp AB söker erfaren billackerare till vårt team inom Lack & PlåtPubliceringsdatum2026-01-28Om företaget
S.I. Grupp AB är en ledande aktör inom Lack & Plåt med en stark position i branschen. Vi är stolta över att leverera högkvalitativa tjänster och perfekta resultat till våra kunder. Våra medarbetare är kärnan i vår framgång, och vi strävar alltid efter att erbjuda en modern och inspirerande arbetsmiljö. Nu söker vi en skicklig och erfaren billackerare för att stärka vårt team ytterligare.
Om rollen
Som billackerare hos oss kommer du att arbeta med hela lackeringsprocessen - från förberedelser till en perfekt färdig yta. Du kommer att ansvara för att säkerställa att våra höga standarder för kvalitet och precision upprätthålls i varje projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Förbereda fordon inför lackering, inklusive slipning, maskering och grundning.
* Applicera färg och klarlack med högsta precision för att skapa en felfri finish.
* Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att slutresultatet möter våra kunders förväntningar.
* Underhålla och hantera lackeringsutrustning och säkerställa att arbetsplatsen är ren och organiserad.
Vi söker dig som:
* Har dokumenterad erfarenhet av billackering och är skicklig i olika lackeringsmetoder.
* Är noggrann, detaljorienterad och har en passion för att leverera perfekt resultat.
* Har en stark arbetsmoral och trivs med att arbeta i ett teamorienterat miljö.
* Är lösningsorienterad och har förmågan att arbeta strukturerat även under tidspress.
Vi erbjuder:
* En modern och välutrustad arbetsplats med den senaste tekniken inom lackering.
* Ett team av engagerade och kompetenta kollegor som brinner för sitt arbete.
* Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjlighet till personlig utveckling.
* En arbetsmiljö där kvalitet och professionalism alltid står i centrum.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som billackerare? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@fordonskada.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: info@fordonskada.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S. J Group AB
(org.nr 559156-1625)
Kalmarvägen 3 Bålsta (visa karta
)
746 31 BÅLSTA Arbetsplats
S J Group AB Jobbnummer
9709135