Billackerare - förbehandling
2026-01-27
Vi söker ny medarbetare till vårt team!
Auto Lack i Östersund AB är efter mer än 30 år i branschen ett väletablerat företag inom billackering med fokus på hög kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet. Vi arbetar med moderna metoder och utrustning i en trivsam verkstadsmiljö och är stolta över vårt engagerade team och goda rykte. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett stabilt företag med stark laganda och högt yrkeskunnande.
Som billackerare arbetar du med hela processen från förbehandling, maskering till lackering och även transportera objekt.
Urval sker löpande. Skicka din ansökan via mail.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för fordon. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har en positiv inställning och bidrar med god stämning på arbetsplatsen.
Erfarenhet inom lackering eller fordonsbranchen är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Ansökning skickas via mail i första hand
E-post: erika@autolackab.se
Detta är ett heltidsjobb.
Erika Granlöf erika@autolackab.se
