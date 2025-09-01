Bilförsäljare
2025-09-01
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Bilsäljare till Newmanbil i Hässleholm
Vi söker nu en rutinerad bilsäljare till Newmanbil i Hässleholm.
Om jobbet
Newmanbil AB i Hässleholm är ett anrikt familjeägt Bilföretag med hög kundnöjdhet.
Vi har auktoriserad försäljning och fullservice av Peugeot, Citroën, Opel, Mazda och Subaru. Dessutom har vi auktoriserad service för Honda och SAAB. Företaget har för närvarande 27 anställda och omsätter ca 170 Mkr.
Tjänsten innebär att du i första hand kommer att arbeta med nybilsförsäljning men även med begagnade bilar.
Vi söker dig som har erfarenhet av proaktiv försäljning. Du kommer sälja bilar med fokus på försäljning till privatpersoner men även mindre företag kan vara aktuellt.
Hos Newmanbil sätter vi stort värde på god arbetsmiljö och kollegialt tänkande tillsammans med frihet under ansvar.
Som säljare jobbar du självständigt från första kontakt med kund till avslutad affär. Vi erbjuder ett spännande säljjobb med stort produktutbud i en organisation med starka framtidsvisioner och korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Som person är du driven, ansvarsfull och proaktiv. Du trivs med att jobba mot uppsatta mål och gillar utmaningar. Du skall vara strukturerad, ha god servicekänsla, stort tålamod och en stark vilja att lyckas i allt du gör. Du förutsätts att kunna arbeta självständigt men förstår också värdet av bra team-arbete.
För att lyckas tror vi att du:
är ödmjuk och prestigelös
har driv och är resultatfokuserad
har förståelse för fördelen med en god administrativ förmåga
har bra ordningssinne god servicekänsla
har uthållighet och ser långsiktigt på jobbet
Datorvana och B-körkort är ett krav. Erfarenhet av bilförsäljning är meriterande. Tjänsten avser heltid.
Vi erbjuder dig ett gott arbetsklimat där du tillsammans med kollegor får vara med att utveckla verksamheten framåt. Genom högklassiga produkter, engagerad personal och hög kundservice skapar vi entusiasm för våra märken.
Ansökan:
Några enkla rader om dig själv med referenser mailar du snarast dock allra senast den 14 september till jobb@newmanbil.se
.
Urval kommer att göras löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Frågor angående tjänsten besvaras av
Platschef: Eva Karlsson
0451-384004 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobb@newmanbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newmanbil AB
(org.nr 556077-0660)
Södra Kringelvägen 2 (visa karta
)
281 22 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9485153