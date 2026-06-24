Bildemonterare
Add-Up Bemanning AB / Renhållningsjobb / Jönköping Visa alla renhållningsjobb i Jönköping
2026-06-24
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, Habo
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Vill du arbeta som bildemonterare mekaniker och bidra till en mer hållbar framtid inom fordonsåtervinning? Hos oss får du använda din tekniska kompetens i praktiskt arbete med demontering, återbruk och kvalitetssäkring av fordon. Vi söker dig som har ett intresse för mekanik, värdesätter samarbete, säkerhet och utveckling där din insats gör skillnad.
Arbetsuppgifter
Demontering av personbilar och lätta fordon enligt instruktioner och miljökrav
Identifiering, demontering och testning av mekaniska komponenter såsom motor, växellåda, hjulupphängning och elektronik
Dränering och tömning enligt lag och miljökrav.
Sortering och hantering av reservdelar, återvinningsmaterial samt farligt avfall enligt uppställda riktlinjer
Kvalitetskontroll och funktionsprovning av återvunna delar inför lagerläggning och försäljning.
Dokumentation av arbetsmoment, reservdelar och processer i digitala stödsystem
Underhåll och rengöring av arbetsytor, verktyg och lyftanordningar efter säkerhetsföreskrifter
Samarbete i team för en säker, trivsam och effektiv arbetsmiljö samt aktivt deltagande i förbättringsarbete
Krav och kvalifikationer – Bildemonterare Mekaniker
Praktisk erfarenhet från fordonsteknik, bilmekaniker, mekaniskt arbete, verkstad eller liknande
Grundläggande tekniska kunskaper om bilens konstruktion, mekaniska system och elkomponenter
Förmåga att arbeta noggrant, systematiskt och följa instruktioner
B-körkort och truckkort (krav)
God fysik, då tunga lyft och viss utomhusarbete förekommer
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av bildemontering eller återvinning, vana vid hantering av elektroniska reservdelar, eller kunskap om miljöriktig hantering av farligt avfall.
Personliga egenskaper – Sök rollen som Bildemonterare Mekaniker
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett öga för kvalitet i allt arbete. Du är flexibel, trivs med praktiska arbetsuppgifter och värdesätter ordning och säkerhet. I teamet bidrar du med samarbetsvilja, initiativkraft och positiv attityd till både kollegor och arbetsmiljö. Du är punktlig, öppen för utveckling och motiverad av att vara en viktig del i en cirkulär och miljöfokuserad verksamhet där alla bakgrunder och erfarenheter är välkomna.
Anställningsvillkor & Ansökan – Bildemonterare Mekaniker
Tjänsten är på heltid med dagtid och du påbörjar anställningen som inhyrd, med goda möjligheter till fortsatt fast tjänst för rätt person. Urval och intervjuer sker löpande – därför är du varmt välkommen att söka redan idag om du vill arbeta praktiskt, utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.
Vi ser fram emot att läsa om ditt intresse för mekanik, din erfarenhet av fordon och din vilja att bidra till en hållbar framtid inom bildemontering! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6889078-2069012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), https://addupbemanning.teamtailor.com
Borgmästargränd 1D (visa karta
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553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Addup bemanning Jobbnummer
9977350