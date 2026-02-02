Bildanalytiker till Antaros Medical
2026-02-02
Är du intresserad av medicinska bilder och bildanalys? Vill du arbeta på ett växande företag som gör skillnad inom läkemedelsutveckling genom banbrytande bildbehandling, på en plats som ständigt går framåt, med fantastisk vetenskap och en informell atmosfär? Gillar du att nå mål i en fartfylld miljö genom teamwork och samarbete? Om detta stämmer in på dig, bör du fortsätta läsa.
På Antaros Medical är vi banbrytande inom bildbehandlingsmetoder, såsom Magnetisk Resonanstomografi (MRI) och Positron Emission Tomography (PET), för att designa och leverera kliniska studier för beslutsfattande och differentiering i läkemedelsutveckling.
Vi värdesätter såväl kompetens och utveckling som idéer och lösningar. Relationer och förtroende är nycklarna till framgång, och det är lika viktigt för oss att ha roligt samtidigt som vi gör ett meningsfullt jobb. Vi har idag cirka 140 anställda på våra kontor i Mölndal, Uppsala och Lund, och vi växer och utvecklas kontinuerligt.
Vi söker nu en analytisk och detaljfokuserad Bildanalytiker (Image Analyst) som vill vara med och bidra på vår resa. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Mölndal.
Som Bildanalytiker arbetar du med kvalitetskontroll och segmentering av medicinska bilder från MR- och PET-undersökningar i en teknisk och forskningsintensiv miljö. Du kommer att arbeta i ett team som tillsammans analyserar och levererar data för den kliniska studien genom att segmentera organ och strukturer i de medicinska bilderna. Du kommer också att ha kontakt med nationella och internationella imaging center/röntgenkliniker. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av bildanalys, utan kommer att bli tilldelad en mentor och genomgå ett omfattande träningsprogram som en del av din on-boarding.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kvalitetskontroll av bilder och dokument från MR- och PET-undersökningar från kliniska studier
Segmentering av bilder från MR- och PET-undersökningar och dokumentation av detta
Kontakt med nationella och internationella imaging center/röntgenkliniker angående bildkvalitet

Profil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och ser att du är en strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten person. Vidare tror vi att du är positiv och kommunikativ, som trivs i samarbete med andra och att arbeta mot en deadline. Rollen passar dig som har ett intresse för medicin, teknik och bilder, och som trivs med arbetsuppgifter som kräver koncentration och noggrannhet.Erfarenhet och utbildning
Gymnasieutbildning, helst inom naturvetenskap eller teknik, eller relevant högskole- eller yrkesutbildning, tex som biomedicinsk analytiker eller inom vården (eller motsvarande yrkeserfarenhet).
God datorvana
Goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan via denna länk. Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstidens gång.
Sista dag att ansöka är 13 Februari.
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Anna Ringheim Cadete, Head of Corelab på anna.ringheim@antarosmedical.com
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, Teamtailor. Rekryteringen sköts av Antaros Medical. Kontakt från rekryterare undanbedes.
Om Antaros Medical
På Antaros Medical kombinerar vi banbrytande bildbehandling med djup erfarenhet av läkemedelsutveckling och djup kunskap om sjukdomsmekanismer. Vi är specialiserade på kardiorenala och metabola sjukdomar och onkologi. Vi har ett globalt nätverk av partner och kunder, inklusive både Big Pharma och Biotechs, och flera europeiska samarbetsinitiativ som Innovative Medicines Initiative (IMI) och COST.
Antaros Medical har levererat små komplexa, mekanistiska studier såväl som multicenterstudier i kliniska prövningar över hela världen med hjälp av våra innovativa avbildningsmetoder. Vårt globala huvudkontor och Imaging Corelab är baserat i Sverige, och vi har nyligen öppnat ett dotterbolag i USA. Om du vill veta mer om vårt företag, gå till vår hemsida: www.antarosmedical.com.
Kulturen är våra människor och våra värdeord utgör allting som vi gör. Ta gärna en titt på vår kulturhandbok för att lära känna oss ännu mer: Our culture - Antaros Medical.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
https://antarosmedical.teamtailor.com
