bil mekanik/biltvätt däckmontör
Isko Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Huddinge
2026-04-30
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isko Bilservice AB i Huddinge
Bilmekaniker sökes - Heltid
Isko Bilservice AB (AD Bilverkstad) i Segeltorp söker nu en engagerad och kunnig bilmekaniker för heltidsanställning.
Vi är ett etablerat företag som har varit verksamt i över 6 år och erbjuder service och reparationer för de flesta bilmärken. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Felsökning och diagnostik
Underhållsarbete enligt tillverkarens riktlinjerKvalifikationer
Erfarenhet som bilmekaniker (meriterande)
B-körkort (krav)
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trygg arbetsplats med god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Plats: Segeltorp
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Melj telephone
E-post: iskobilservice@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isko Bilservice AB
(org.nr 559243-0317)
Mossbrännevägen 19 (visa karta
)
141 38 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9886789