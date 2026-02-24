Bil Mekanik

Ittefaq Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Nacka
2026-02-24


Du ska var noggrann, stresstålig och självgående i ditt arbete samt ha ett brinnande intresse för bilar. Ny startade transport bolag söker egna bil mekanikar. Ittefaq Transport AB samarbeta med en av ledande företag i stor stockholm.Du ska var noggrann, stresstålig och självgående i ditt arbete samt ha ett brinnande intresse för bilar. Repration av egna och kund bilar. Du ska var noggrann, stresstålig och självgående i ditt arbete samt ha ett brinnande intresse för bilar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: ittefaq.transport08@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ittefaq Transport AB (org.nr 559138-6643)
Karpgatan 15 Lgh 1302 (visa karta)
133 41  SALTSJÖBADEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9761757

