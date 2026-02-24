Bil Mekanik
2026-02-24
Du ska var noggrann, stresstålig och självgående i ditt arbete samt ha ett brinnande intresse för bilar. Ny startade transport bolag söker egna bil mekanikar. Ittefaq Transport AB samarbeta med en av ledande företag i stor stockholm.Du ska var noggrann, stresstålig och självgående i ditt arbete samt ha ett brinnande intresse för bilar. Repration av egna och kund bilar. Du ska var noggrann, stresstålig och självgående i ditt arbete samt ha ett brinnande intresse för bilar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: ittefaq.transport08@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ittefaq Transport AB
(org.nr 559138-6643)
Karpgatan 15 Lgh 1302 (visa karta
)
133 41 SALTSJÖBADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9761757