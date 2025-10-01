Bil&Lastbilsvårdare
Tide Car Bilvård AB / Servicepersonaljobb / Göteborg Visa alla servicepersonaljobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tide Car Bilvård AB i Göteborg
TideCar är ett väl känt företag i Göteborg för kvalitativ och professionell handtvätt och rekond av vägtrafikerade fordon. Vi startade på Ringön, Göteborg, 2003 och tack vare ett bra utfört arbete och många nöjda kunder har vi växt stadigt och har idag en drygt 1100 kvm stor anläggning på Stigs Center. Det är vår enda anläggning men den är också Sveriges största och modernaste fordons vård anläggning.
Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativ handtvätt och rekond till ett överkomligt pris. Vi tar hand om din bil både in- och utvändigt. Vi välkomnar även dig som företagskund. Idag har vi över 400 företagskunder och samarbetar med samtliga leasing och försäkringsbolag i Sverige.
Nu söker vi 2 medarbetare till vår anläggning i Hisings Backa , vi ser framåt med en personlig besök och ansökningar från dig som bor i Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: reza@tidecar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tide Car Bilvård AB
(org.nr 556831-4727)
Importgatan 2-4 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Arbetsplats
Tidecar Bilvård AB Kontakt
Reza Noori reza@tidecar.se Jobbnummer
9534268